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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Відключення котелень у зоні ООС: СБУ взялася за Донецькоблгаз

Служба безпеки України почала досудове розслідування за фактами диверсій, вчинених посадовими особами ПАТ Донецькоблгаз, що призвело до відключення 58 котелень в зоні проведення ООС.

будівля СБУ

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, і залучення їх до відповідальності.

— Встановлено, що власниками ПАТ Донецькоблгаз є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, які підконтрольні громадянину України, який наразі перебуває на території Російської Федерації, – повідомляє прес-служба СБУ.

Водночас в СБУ наголошують, що дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що найближчим часом буде проведена перевірка підприємств, які володіють Донецькоблгазом, і в разі виявлення порушень Донецькоблгаз повернеться під державне управління.

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На частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок накладено арешт

Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок.

Відповідне рішення ухвалене 23 лютого 2021 року та ґрунтувалося на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП. Його незаконне вибуття з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.

Джерело: СБУ

Фото: Depositphotos

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