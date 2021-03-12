Відключення котелень у зоні ООС: СБУ взялася за Донецькоблгаз

Служба безпеки України почала досудове розслідування за фактами диверсій, вчинених посадовими особами ПАТ Донецькоблгаз, що призвело до відключення 58 котелень в зоні проведення ООС.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, і залучення їх до відповідальності.

— Встановлено, що власниками ПАТ Донецькоблгаз є іноземні офшорні компанії з ознаками фіктивності, які підконтрольні громадянину України, який наразі перебуває на території Російської Федерації, – повідомляє прес-служба СБУ.

Водночас в СБУ наголошують, що дане акціонерне товариство належить до об’єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що найближчим часом буде проведена перевірка підприємств, які володіють Донецькоблгазом, і в разі виявлення порушень Донецькоблгаз повернеться під державне управління.

На частину нафтопродуктопроводу Самара – Західний напрямок накладено арешт