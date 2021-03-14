Укравтодор и компания Автомагистраль-Юг подписали Меморандум о подготовке предложения о государственно-частном партнерстве в рамках проекта строительства и эксплуатации автодороги Краковец — Броды — Ровно (за исключением участка Северного обхода г. Львов).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что это позволит в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства первого в стране автобана.

— Укравтодор в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода г. Львов. Вместе с дорогой Краковец-Броды-Ровно они образуют современный транспортный коридор с Евросоюзом, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что это лишь один из многих проектов, которые правительство планирует реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

— Ведь этот механизм позволяет активнее привлекать инвестиции в развитие современной и качественной инфраструктуры в Украине, — подытожил премьер.

От обычной дороги автобан отличается тем, что на нем не ограничена максимальная скорость движения, а наоборот — запрещено движение медленного транспорта.

Аэропорт международного значения

Президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина 30. Инфраструктура поделился планами по развитию региональных аэропортов в Украине.

Речь идет о программе развития региональных аэропортов, в частности в Ужгороде, Черновцах, Полтаве и в целом в 16 городах Украины.

Также Зеленский добавил, что “амбициозной и вполне реальной целью”, которую власти хотят реализовать, остается национальная государственная авиакомпания, которая сможет осуществлять рейсы внутри страны и по всему миру.

Источник: Денис Шмыгаль