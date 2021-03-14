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Факти / Україна
Марія Степанюк |

В Україні невдовзі можуть побудувати перший автобан

Укравтодор та компанія Автомагістраль-Південь підписали Меморандум про підготовку пропозиції про державно-приватне партнерства у межах проекту будівництва та експлуатації автодороги Краковець – Броди – Рівне (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

автобан

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що це дасть змогу найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва першого у країні автобану.

— Укравтодор цьогоріч проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу м. Львів. Разом із дорогою Краковець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор із Євросоюзом, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що це лише один із багатьох проектів, які уряд планує реалізувати у межах державно-приватного партнерства.

— Адже цей механізм дає змогу активніше залучати інвестиції в розбудову сучасної та якісної інфраструктури в Україні, – підсумував прем’єр.

Від звичайної дороги автобан відрізняється тим, що на ньому не обмежена максимальна швидкість руху, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.

Аеропорт міжнародного значення

Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура поділився планами щодо розбудови регіональних аеропортів в Україні.

Мова йде про програму розбудови регіональних аеропортів, зокрема в Ужгороді, Чернівцях, Полтаві та загалом у 16 містах України.

Також Зеленський додав, що “амбітною та цілком реальною метою”, яку влада хоче реалізувати, залишається національна державна авіакомпанія, що зможе здійснювати рейси всередині країни і по всьому світу.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Depositphotos

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