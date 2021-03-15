Вакцинация в Украине учителей и других работников образования будет происходить на третьем этапе.

Согласно Дорожной карте по внедрению вакцинации, всем работникам в сфере образования будут делать прививки против коронавируса после вакцинации военнослужащих ВСУ и работников критически важных структур государственной безопасности.

На запрос от Фактов ICTV в Минздраве ответили, что о точной дате начала третьего этапа вакцинации говорить невозможно, поскольку все зависит от графика поставок вакцины и достаточного ее количества.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране нужно будет вакцинировать 1 428 055 учителей и других работников образования.

— Конкретные сроки начала вакцинации указанных категорий профессий зависят напрямую от графика поставок вакцин в Украине, наличия вакцин в достаточном количестве, вакцинного продукта (особенности условий хранения и транспортировки, дозировки и т. п.). Указанное оценочное количество людей для вакцинации сформировано через сбор имеющихся данных в регионах — окончательное количество людей для прививок может отличаться после уточнения со стороны региональных координаторов по вакцинации в каждом регионе, — отметили в ведомстве.

Вакцинацию указанных профессиональных групп запланировано делать с привлечением мобильных бригад по иммунизации, то есть прививки учителям будут делать непосредственно по месту работы.

— Предполагается, что мобильные бригады по вакцинации будут выезжать к местам пребывания организованных коллективов (на места работы) для проведения прививочных сессий, — сообщили в Минздраве.

Подготовка вакцинации учителей и работников образования будет происходить по определенному алгоритму. График работ по вакцинации будут формировать региональные координаторы, которые будут сообщать структурным подразделениям ОГА/КГГА по вопросам образования, социальной защиты о подготовке к началу вакцинации работников социальной сферы, педагогов.

Руководители учебных заведений будут формировать списки сотрудников учреждений, которые дали согласие на проведение вакцинации, после чего будет согласовываться график работы мобильных бригад.

В то же время руководители школ и других учебных заведений должны подготовить помещение для проведения выездных прививочных сессий и обеспечить доступ к процессу вакцинации сотрудников заведения.

Кроме того, в Минздраве отметили, что вакцинация от коронавируса добровольная, поэтому принудительно никого не могут вакцинировать, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Также в случае отказа от вакцинации учителей не должны увольнять с работы.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 15 марта 53 155 граждан Украины получили прививки от коронавируса. За последние сутки препаратом AstraZeneca/CovieShield вакцинировались 2 018 человек.

Сейчас лидером по интенсивности вакцинации является Донецкая область. Там мобильные группы привили уже 5 044 человека. Самые низкие показатели пока на Черниговщине — за весь период вакцинации в области сделали только 1 006 инъекций.