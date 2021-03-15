Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине может быть второй волной, а не третьей. В то же время ее удар может оказаться сильнее, чем была предыдущая волна.

Такой прогноз озвучил директор Института биохимии имени А. В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко.

— Если посмотреть на график инфицирования в стране, то у нас был пик, потом — спад. И сейчас начался второй пик, который, думаю, будет длится еще до мая или даже до июня. Возможно, он будет даже более интенсивный, чем первый, — отметил ученый.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна коронавируса. В последнее время начали фиксировать увеличение количества больных Covid-19.

Также премьер предположил: как только большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна, как это было раньше.