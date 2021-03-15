Вакцинація в Україні вчителів та інших працівників освіти відбуватиметься на третьому етапі.

Відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцинації, усім працівникам у сфері освіти робитимуть щеплення проти коронавірусу після вакцинації військовослужбовців ЗСУ та працівників критично важливих структур державної безпеки.

На запит Фактів ICTV у МОЗ відповіли, що про точну дату початку третього етапу вакцинації говорити неможливо, оскільки все залежить від графіку постачання вакцини та достатньої її кількості.

Також у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що у країні потрібно буде вакцинувати 1 428 055 вчителів та інших працівників освіти.

– ​Конкретні терміни початку вакцинації зазначених категорій професій залежать напряму від графіку постачання вакцин в Україну, наявності вакцин у достатній кількості, вакцинного продукту (особливості умов зберігання та транспортування, дозування тощо). Вказана оціночна кількість людей для вакцинації сформована через збір наявних даних в регіонах – остаточна кількість людей для щеплень може відрізнятись після уточнення з боку регіональних координаторів з вакцинації в кожному регіоні, – зазначили у відомстві.

Вакцинацію зазначених професійних груп заплановано робити із залученням мобільних бригад з імунізації, тобто щеплення вчителям робитимуть безпосередньо за місцем роботи.

– Передбачається, що мобільні бригади з вакцинації виїжджатимуть до місць перебування організованих колективів (на місця роботи) для проведення вакцинальних сесій, – повідомили у МОЗ.

Підготовка вакцинації вчителів та працівників освіти відбуватиметься за визначеним алгоритмом. Графік робіт з вакцинації формуватимуть регіональні координатори, які повідомлятимуть структурним підрозділам ОДА/КМДА з питань освіти, соціального захисту про підготовку до початку вакцинації працівників соціальної сфери, освітян.

Керівники закладів освіти формуватимуть списки тих працівників закладів, які дали згоду на проведення вакцинації, після чого узгоджуватиметься графік роботи мобільних бригад.

Натомість керівники шкіл та інших закладів освіти повинні підготувати приміщення для проведення виїзних вакцинальних сесій та забезпечити доступ до процесу вакцинації працівників закладу.

Окрім того, у МОЗ зазначили, що вакцинація від коронавірусу добровільна, тому примусово нікого не можуть вакцинувати, оскільки це суперечить Конституції України.

Також у разі відмови від вакцинації вчителів не повинні звільнювати з роботи.

Вакцинація в Україні

Станом на 15 березня 53 155 громадян України отримали щеплення від коронавірусу. За останню добу препаратом AstraZeneca/​CovieShield вакцинувалися 2 018 осіб.

Наразі лідером за інтенсивністю вакцинації є Донецька область. Там мобільні групи прищепили уже 5 044 особи. Найнижчі показники наразі на Чернігівщині – за весь період вакцинації в області зробили лише 1 006 ін’єкцій.