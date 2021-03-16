Каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз

20% выпускников высших учебных заведений собираются поступать в иностранный вуз.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина.

Также 32% опрошенных людей считают, что лучше обучатся в одном из лучших университетов Украины, чем в Европе, США или Канаде. 30% считают, что получать высшее образование нужно только в Украине, 20% — за границей, а 20% не смогли ответить.

Сфера высшего образования

61% респондентов считают, что университет – важное место для знакомства с людьми и поиска связей. 49% людей считают, что в обществе есть стереотип, что образование — залог успеха. Также 49% людей отметили, что в университете можно попробовать создать бизнес с минимальным риском.

Исследование в онлайн-формате провел Украинский институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп с 25 февраля по 4 марта. В рамках исследования опросили 1 353 человека. Статистическая погрешность опроса — 3,5%.

Эмоции украинцев

Более половины украинцев ежедневно или несколько раз в неделю чувствуют усталость. Одной из самых распространенных эмоций украинцев стала напряженность. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research, которое провели в начале 2021 года.

Цель этого опроса — выяснить, хватает ли украинцам времени на восстановление сил, строят ли они планы на жизнь и какие эмоции испытывают в последнее время.

Источник: Украинский институт будущего