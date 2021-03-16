20% випускників вищих навчальних закладів збираються вступати до іноземного ВНЗ.

Про це свідчать результати дослідження Освіта в Україні: як українські школи пережили перші хвилі карантину.

Також 32% опитаних людей вважають, що краще навчаться в одному з найкращих університетів України, ніж в Європі, США чи Канаді. 30% вважають, що здобувати вищу освіту потрібно тільки в Україні, 20% – за кордоном, а 20% не змогли відповісти.

Сфера вищої освіти

61% респондентів вважають, що університет – важливе місце для знайомства з людьми та пошуку зв’язків. 49% людей вважають, що в суспільстві є стереотип, що освіта – запорука успіху. Також 49% людей відзначили, що в університеті можна спробувати створити бізнес з мінімальним ризиком.

Дослідження в онлайн-форматі провів Український інститут майбутнього спільно з Нью Імідж Маркетинг Груп з 25 лютого по 4 березня. В рамках дослідження опитали 1 353 людини. Статистична похибка опитування – 3,5%.

Емоції українців

Більш ніж половина українців щодня або кілька разів на тиждень відчувають втому. Однією з найпоширеніших емоцій українців стала напруженість. Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research, яке провели на початку 2021 року.

Мета цього опитування – з’ясувати, чи вистачає українцям часу на відновлення сил, чи будують вони плани на життя та які емоції відчувають останнім часом.

Джерело: Український інститут майбутнього