Первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре стартовала с возведения перрона и рулежных дорожек.

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, это позволит на время строительства соединить новый терминал с нынешней взлетной полосой.

– Уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом. Для самолетов будет создан новый перрон, – отметил глава министерства.

Для строительства нового аэродрома в Днепре в госбюджете на 2021 год предусмотрено 1,4 млрд грн. На объекте планируют построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Строительство продлится около трех лет.

Всего в 2021 году министерство инфраструктуры планирует возобновить и построить шесть региональных аэропортов.

Из 2,4 млрд грн общих средств 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн – на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице.

Кроме этого, еще 30 млн грн будет выделено на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.

Аэропорт международного значения

В Украине планируют построить аэропорты в 16 городах Украины. В частности, среди планов правительства – аэропорт международного значения на Закарпатье между Ужгородом и Мукачево.

Также власти намерены создать национальную государственную авиакомпанию, которая сможет осуществлять рейсы внутри страны и по всему миру.