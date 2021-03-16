Перша черга будівництва нового аеродрому в Дніпрі стартувала зі зведення перону та руліжних доріжок.

За словами міністра інфраструктури України Владислава Криклія, це дозволить на час будівництва з’єднати новий термінал із теперішньою злітною смугою.

– Уже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом. Для літаків буде створено новий перон, – зазначив очільник міністерства.

Для будівництва нового аеродрому в Дніпрі в держбюджеті на 2021 рік передбачено 1,4 млрд грн. На об’єкті планують збудувати злітно-посадкову смугу, завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Будівництво триватиме близько трьох років.

Загалом у 2021 році міністерство інфраструктури планує відновити та збудувати шість регіональних летовищ.

Із 2,4 млрд грн загальних коштів 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці.

Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проектування нового летовища на Закарпатті.

Аеропорт міжнародного значення на Закарпатті

В Україні планують розбудувати аеропорти в 16 містах України. Зокрема, серед планів уряду – аеропорт міжнародного значення на Закарпатті між Ужгородом та Мукачево.

Також влада має намір створити національну державну авіакомпанію, що зможе здійснювати рейси всередині країни й по всьому світу.