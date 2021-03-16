Украина и ЕС подпишут соглашение об общем авиационном пространстве этим летом

Украина и ЕС подпишут соглашение об общем воздушном пространстве во второй половине июня 2021 года.

Об этом заявил Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

— Еврокомиссия на прошлой неделе сообщила, что они уже во второй половине апреля готовы направить соответствующие документы в Совет Европы на принятие и прохождение всех бюрократических этапов, а во второй половине июня мы уже ожидаем подписания, — сообщил министр.

По его словам, подписание этого соглашения развяжет руки отечественным авиаперевозчикам, которые теперь не будут проходить ряд бюрократических процедур, чтобы получить разрешение на работу с европейскими аэропортами.

До этого Европарламент выразил поддержку планам подписания в кратчайшие сроки соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

По этому вопросу Киев в течение нескольких лет вел переговоры с ЕС, что позволило бы украинским и Европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание Соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.

А 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам.

Украина-ЕС

Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы — международного формата переговоров для деоккупации полуострова.

В документе также содержится призыв ко всем высокопоставленным Евросоюза и стран-членов “предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, которая будет обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины”.