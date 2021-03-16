В Украине карантинные ограничения, введенные с весны 2020 года, повлияли на потребительские привычки 63% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Потребительские настроения украинцев 2020 компании Делойт.

Наибольшее влияние карантина на потребительские привычки наблюдается на возрастную категорию старше 60 лет, а наименьший — на группу 16-25 лет.

Поэтому в 2020 году 39% украинцев сократили частоту совершения покупок оффлайн и 30% уменьшили размеры расходов в офлайн-магазинах.

В то же время 18% опрошенных увеличили частоту онлайн-покупок и на 22% увеличили объем расходов на такие покупки.

Кроме этого, в 2020 году 66% украинцев сократили расходы на алкогольные напитки и 64% стали реже посещать рестораны и бары. 31% респондентов отметили, что стали тратить больше на лекарственные средства.

В 2020 году более 50% опрошенных покупали в интернете:

косметику;

парфюмерию;

бытовую технику;

электротехнику;

детские товары и игрушки.

Больше всего украинцы в прошлом году экономили на покупке одежды, обуви, косметики, парфюмерии, товаров домашнего обихода и бытовой химии.

25% украинцев покупают товары местного производства, даже если цена на них выше.

В то же время в ходе исследования обнаружили, что 40% украинцев не чувствуют себя комфортно, совершая покупки оффлайн, каждый второй волнуется за сохранность своих данных во время покупок в интернете.

А вот почему интернет-магазины открывают оффлайн-представительства и как это помогает удерживать покупателей, читайте в материале Фактов ICTV.