В Україні карантинні обмеження, запроваджені з весни 2020 року, вплинули на споживацькі звички 63% українців.
Про це свідчать результати дослідження Cпоживацькі настрої українців 2020 компанії Делойт.
Найбільший вплив карантину на споживацькі звички спостерігається на вікову категорію понад 60 років, а найменший – на групу 16-25 років.
Відтак у 2020 році 39% українців скоротили частоту здійснення покупок офлайн та 30% зменшили розміри витрат в офлайн-магазинах.
Водночас 18% опитуваних збільшили частоту онлайн-покупок та на 22% збільшили обсяг витрат на такі покупки.
Крім цього, у 2020 році 66% українців скоротили витрати на алкогольні напої та 64% стали рідше відвідувати ресторани і бари. 31% респондентів відзначили, що стали витрачати більше коштів на лікарські засоби.
У 2020 році більше 50% опитуваних купували в інтернеті:
- косметику;
- парфумерію;
- побутову техніку;
- електротехніку;
- дитячі товари та іграшки.
Найбільше українці минулого року економили на купівлі одягу, взуття, косметики, парфумерії, товарів домашнього вжитку та побутовій хімії.
25% українців купують товари місцевого виробництва, навіть, якщо ціна на них вище.
Водночас під час дослідження виявили, що 40% українців не почуваються комфортно, здійснюючи покупки офлайн, кожен другий хвилюється за збереження своїх даних під час покупок в інтернеті.
А от чому інтернет-магазини відкривають офлайн-представництва та як це допомагає втримувати покупців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.