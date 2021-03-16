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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Зменшили витрати на алкоголь і ресторани: як карантин змінив витрати українців

В Україні карантинні обмеження, запроваджені з весни 2020 року, вплинули на споживацькі звички 63% українців.

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Про це свідчать результати дослідження Cпоживацькі настрої українців 2020 компанії Делойт.

Найбільший вплив карантину на споживацькі звички спостерігається на вікову категорію понад 60 років, а найменший – на групу 16-25 років.

Відтак у 2020 році 39% українців скоротили частоту здійснення покупок офлайн та 30% зменшили розміри витрат в офлайн-магазинах.

Водночас 18% опитуваних збільшили частоту онлайн-покупок та на 22% збільшили обсяг витрат на такі покупки.

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Крім цього, у 2020 році 66% українців скоротили витрати на алкогольні напої та 64% стали рідше відвідувати ресторани і бари. 31% респондентів відзначили, що стали витрачати більше коштів на лікарські засоби.

У 2020 році більше 50% опитуваних купували в інтернеті: 

  • косметику;
  • парфумерію;
  • побутову техніку;
  • електротехніку;
  • дитячі товари та іграшки.

Найбільше українці минулого року економили на купівлі одягу, взуття, косметики, парфумерії, товарів домашнього вжитку та побутовій хімії.

25% українців купують товари місцевого виробництва, навіть, якщо ціна на них вище.

Водночас під час дослідження виявили, що 40% українців не почуваються комфортно, здійснюючи покупки офлайн, кожен другий хвилюється за збереження своїх даних під час покупок в інтернеті.

А от чому інтернет-магазини відкривають офлайн-представництва та як це допомагає втримувати покупців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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