К сервису э-билетов SmartTicket присоединился автобусный перевозчик

Украинцы могут приобрести э-билет сразу на четыре вида транспорта: поезд, самолет, городской транспорт в Киеве и международный автобус.

Это произошло благодаря тому, что в сервисе SmartTicket появился единственный э-билет для автобусного перевозчика Gunsel Lines.

Gunsel – украинская транспортная компания, которая осуществляет пассажирские, грузовые и воздушные грузовые перевозки.

Ежедневно компания осуществляет более 26 рейсов по Украине и еженедельно 26 рейсов в Европу. Первый международный маршрут был запущен из Киева в Варшаву в 2016 году. Gunsel Lines управляет автопарком в 34 автобуса дальнего следования, которые выполняют регулярные автобусные маршруты.

Поэтому теперь к системе подключены SkyUp Airlines, Укрзализныця для поездов дальнего следования, Киев с городским транспортом и уже Gunsel Lines.

Купить SmartTicket можно на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

— Наша главная цель — объединить максимальное количество перевозчиков и городов в одну удобную систему по покупке билетов, — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера. Это экономит время на покупку билетов и минимизирует очередь.

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Уже с июня 2021 года Министерство инфраструктуры готово масштабировать сервис электронного билета SmartTicket на всю территорию Украины.

Единственный э-билет на транспорт

В конце июля 2020-му Кабмин принял проект постановления о создании в Украине единого э-билета на портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Цель проекта — объединение всех видов транспорта одним э-билетом.

Уже 22 сентября 2020-го в Киеве заработал единый билет SmartTicket.