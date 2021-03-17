До сервісу е-квитків SmartTicket приєднався автобусний перевізник

Українці можуть придбати е-квиток відразу на чотири види транспорту: потяг, літак, міський транспорт в Києві і міжнародний автобус.

Це сталося завдяки тому, що в сервісі SmartTicket з’явився єдиний е-квиток для автобусного перевізника Gunsel Lines.

Gunsel – українська транспортна компанія, яка здійснює пасажирські, вантажні і повітряні вантажні перевезення.

Щодня компанія здійснює більше 26 рейсів по Україні і щотижня 26 рейсів до Європи. Перший міжнародний маршрут був запущений з Києва до Варшави в 2016 році. Gunsel Lines управляє автопарком в 34 автобуси далекого прямування, які виконують регулярні автобусні маршрути.

Тому тепер до системи підключені SkyUp Airlines, Укрзалізниця для поїздів далекого прямування, Київ з міським транспортом і вже Gunsel Lines.

Купити SmartTicket можна на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua.

— Наша головна мета — об’єднати максимальну кількість перевізників і міст в одну зручну систему купівлі квитків, — зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Електронний квиток зчитується за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера. Це економить час на покупку квитків і мінімізує чергу.

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Уже з червня 2021 року Міністерство інфраструктури готове масштабувати сервіс електронного квитка SmartTicket на всю територію України.

Єдиний е-квиток на транспорт

В кінці липня 2020-го Кабмін прийняв проект постанови про створення в Україні єдиного е-квитка на порталі електронних послуг e-transport.gov.ua.

Мета проекту – об’єднання всіх видів транспорту одним е-квитком.

Вже 22 вересня 2020-го в Києві запрацював єдиний квиток SmartTicket.