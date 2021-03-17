ФЛП позволят заключать коллективные договора с работниками — законопроект

Правительство на заседании 17 марта поддержало законопроект, который позволит заключать коллективные трудовые договора не только между юридическим лицом и коллективом, но и между ФЛП и его сотрудниками.
Документом также предусмотрено, что любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без тщательного объяснения и ознакомления всех работников.
Кроме того, предлагается усилить права рабочих в случае увольнения.
Предусмотрены также положения, направленные на избежание дискриминации при приеме на работу.
Теперь этот законопроект направят на рассмотрение Верховной Рады.
Физические лица-предприниматели, которые входят в первую группу, освобождены от уплаты единого налога на шесть месяцев — с декабря 2020 года по май 2021-го включительно.
К первой группе ФЛП относятся предприниматели, которые не привлекают наемных работников, их доход в месяц не должен превышать 1 млн грн.
Источник: Денис Шмигаль