ФЛП позволят заключать коллективные договора с работниками — законопроект

Правительство на заседании 17 марта поддержало законопроект, который позволит заключать коллективные трудовые договора не только между юридическим лицом и коллективом, но и между ФЛП и его сотрудниками.

Документом также предусмотрено, что любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без тщательного объяснения и ознакомления всех работников.

Кроме того, предлагается усилить права рабочих в случае увольнения.

Предусмотрены также положения, направленные на избежание дискриминации при приеме на работу.

Теперь этот законопроект направят на рассмотрение Верховной Рады.

Физические лица-предприниматели, которые входят в первую группу, освобождены от уплаты единого налога на шесть месяцев — с декабря 2020 года по май 2021-го включительно.

К первой группе ФЛП относятся предприниматели, которые не привлекают наемных работников, их доход в месяц не должен превышать 1 млн грн.

Источник: Денис Шмигаль