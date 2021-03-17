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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

ФОПам дозволять укладати колективні договори з працівниками – законопроект

Уряд на засіданні 17 березня підтримав законопроект, який дозволить укладати колективні трудові договори не лише між юридичною особою та колективом, а й між ФОПом та його працівниками.

Допомога ФОП

Документом також передбачено, що будь-які зміни в колективних трудових договорах будуть неможливі без ретельного пояснення та ознайомлення всіх працівників.

Окрім того, пропонується посилити права робітників у разі звільнення.

Передбачено також положення, спрямовані на уникнення дискримінації під час прийому на роботу.

Тепер цей законопроект направлять на розгляд Верховної Ради.

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Фізичні особи-підприємці, які входять до першої групи, звільнені від сплати єдиного податку на шість місяців – з грудня 2020 року до травня 2021-го включно.

До першої групи ФОПів належать підприємці, чия діяльність не залучає найманих працівників, їх дохід на місяць не має перевищувати 1 млн грн.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Depositphotos

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