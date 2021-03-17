Реформа школьного питания в Украине набирает обороты и уже вышла на новый этап.

Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко представил обновленное школьное меню, рассчитанное на четыре недели и которое соответствует новым стандартам детского питания.

Меню разработано для всех возрастных групп детей и содержит множество рецептов, которые утвердило Министерство здравоохранения Украины.

— Это значит, что у нас закончился второй этап огромной реформы школьного питания. Первый этап — это создание сборника, второй этап — изменение нормативной документации. Сейчас уже вступили в силу новые правила закупок, новые нормы питания и новые правила организации питания, — пояснил Клопотенко.

Как рассказал повар, его команда, по сути, разобрала старую систему питания и собрала ее по-новому.

— Дети с первого сентября начнут есть новую пищу, и это будет обязательно рекомендованный подход.

После этого начнется третий этап реформы, когда будет написано огромный сборник украинской еды вместе с другими продуктами и блюдами разных стран мира. Он станет единственным сборником, по которому будут готовить детям еду.

— То, что сейчас, — это старые справочники, которые имеют очень мало отношения к реальности. Там есть еда, которая уже мертва, безвкусная, у которой нет никакой действенной силы сейчас. Поэтому надо создать пищу, которая соответствует современности, которую дети хотели бы есть, — отмечает Евгений.

Кулинарный эксперт надеется, что через полтора-два года на всей территории Украины в школах будет вкусная еда.

Примеры новых блюд, которые добавились в сборник:

шпундра (жареная свинина, тушеная с свеклой в свекольном квасе);

верещака (свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком);

тетерев (блюдо подобно кулешу, готовится из пшена и заправляется жидким гречневым или ржаным тестом):

болоньезе (мясной соус для итальянской пасты);

минестроне (легкий суп из сезонных овощей);

фалафель (жареные на масле небольшие котлетки из молотого нута)4

штрудель.

Кроме этого, в меню добавились соусы и специи, которые ранее были запрещены.

Клопотенко уверяет, повара, которые готовят на школьных кухнях, смогут с легкостью приготовить эти блюда, так как здесь нет ничего нового или чего-то сложного.

За качеством продуктов будут следить родители и Госпотребслужба, поскольку она является ответственный орган, контролирующим питание в школах.

Новые стандарты для поваров

В сентябре два киевских училища начнут обучение поваров и кондитеров по новым стандартам.

Пилотный проект начинает Минобразования вместе с послом реформы профессионального образования Евгением Клопотенком.

Проект продлится несколько лет. В пилотных училищах изменятся как практические занятия, так и теоретические. Повысят квалификацию и преподаватели учреждений.