Реформа шкільного харчування в Україні набирає обертів і вже вийшла на новий етап.

Кулінарний експерт Євген Клопотенко представив оновлене шкільне меню, яке розраховане на чотири тижні і відповідає новим стандартам дитячого харчування.

Меню розроблене для всіх вікових груп дітей та містить безліч рецептів, які затвердило Міністерство охорони здоров’я України.

– Це означає, що у нас закінчився другий етап величезної реформи шкільного харчування. Перший етап – це створення збірника, другий етап – зміна нормативної документації. Зараз вже набули чинності нові правила закупівель, нові норми харчування і нові правила організації харчування, – пояснив Клопотенко.

Як пояснив кухар, його команда, по-суті, розібрала стару систему харчування та зібрала її по-новому.

– Діти з першого вересня почнуть їсти нову їжу, і це буде обов’язково рекомендований підхід.

Після цього почнеться третій етап реформи, коли буде написано величезний збірник української їжі разом з іншими продуктами та стравами різних країн світу. Він стане єдиним збірником, за яким готуватимуть дітям їжу.

– Те, що є зараз, – це старі довідники, які мають дуже мало відношення до реальності. Там є їжа, яка вже мертва, несмачна, яка немає ніякої дієвої сили зараз. Тому треба створити їжу, яка відповідає сучасності, яку діти хотыли б їсти, – наголошує Євген.

Кулінарний експерт має надію, що через півтора-два роки на всій території України у школах буде смачна їжа.

Приклади нових страв, які додалися у збірник:

шпундра (смажена свинина, тушкована із буряками в буряковому квасі);

верещака (ароматні свинячі реберця, запечені в квасі зі спеціями і часником);

тетеря (страва подібна до кулешу, готується з пшона і заправляється рідким гречаним або житнім тістом);

болоньєзе (м’ясний соус для італійської пасти);

мінестроне (легкий суп із сезонних овочів);

фалафель (смажені на олії невеликі котлетки з меленого нуту);

штрудель.

Окрім цього, у меню додалися соуси та спеції, які раніше були заборонені.

Клопотенко запевняє, кухарі, які готують на шкільних кухнях, зможуть з легкістю приготувати ці страви, тому що тут немає нічого нового або чогось складного.

За якістю продуктів слідкуватимуть батьки та Держспоживслужба, оскільки вона є відповідальний орган, який контролює харчування у школах.

Нові стандарти для кухарів

У вересні два київських училища почнуть навчання кухарів та кондитерів за новими стандартами.

Пілотний проект започатковує Міносвіти разом з амбасадором реформи професійної освіти Євгеном Клопотенком.

Проект триватиме кілька років. У пілотних училищах зміняться як практичні заняття, так і теоретичні. Підвищать кваліфікацію і викладачі закладів.