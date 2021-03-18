В Украине в апреле заработает автоматическая регистрация физлиц-предпринимателей на портале Дия.

Об этом сообщил министр цифровой политики Михаил Федоров на форуме Украина 30.

— Мы хотим в принципе убрать человеческий фактор и договорились с Министерством юстиции вместе запустить автоматическую регистрацию ФЛП. Уже в апреле на Дия Summit мы это презентуем, — заявил Федоров.

По словам министра, сейчас удовлетворенность услугой онлайн-регистрации ФЛП на портале Дия составляет около 90%, после запуска автоматической регистрации этот показатель увеличится до 95-99%.