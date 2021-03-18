Україна відкриє регулярне авіасполучення з Сербією

Україна планує відкрити регулярне авіасполучення з Сербією.

Про відповідне рішення, яке ухвалив Кабмін, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

За словами очільника відомства Владислава Криклія, попри пандемію в Україні продовжуть розширювати перелік країн, з якими ведеться співпраця в авіаперевезеннях.

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– Сьогодні уряд підтримав проект угоди про повітряне сполучення із Сербією та своїм рішенням уповноважив голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука підписати її від української сторони, – зазначив очільник Мінінфраструктури.

Також міністр зазначив, що ця угода дозволить створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення регулярних повітряних перевезень між Україною та Сербією.

Це сприятиме активізації двосторонніх зв’язків, налагодженню та розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин, а також дозволить лібералізувати ринок повітряних перевезень.

Електронні візи

Єврокомісія розглядає можливість запровадження електронних віз на в’їзд до ЄС для усіх громадян, замість паперових, які проставляються у паспортах іноземців.

Змінами пропонується запровадження цифрової візи, яка замінить паперовий візовий стікер, який використовується зараз, та дозволить всім, хто планує подорожі до ЄС, подавати заявки на отримання віз повністю у режимі онлайн.