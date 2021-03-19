ВОГ-25 и стрелковое оружие: боевики усилили обстрелы на Донбассе
На передовой вблизи Водяного противники совершили провокацию, в том числе два выстрела из ВОГ-25 и многочисленные — из стрелкового оружия.
Для 24-летнего военнослужащего с позывным Санчо, который уже здесь полгода, это обычное дело. По его словам, оккупант стреляет почти ежедневно, начиная с середины февраля.
В то же время украинские бойцы предполагают, что усиление обстрелов может быть связано с ротацией российских боевиков.
Вражеские позиции расположены близко, поэтому военные могут свободно наблюдать за их действиями.
Кроме того, бойцы говорят, что противник укрепляет свои позиции, и стреляет, в частности с РПГ и с АГС-17, по украинским, оставляя следы.
В свою очередь украинские военнослужащие соблюдают договоренности о прекращении огня и не стреляют первыми.
Ситуация на Донбассе
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.
Недалеко от населенного пункта Пивденное боевики стреляли из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение и погиб.
Также противники совершили обстрелы вблизи Водяного и Богдановки.
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