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ВОГ-25 и стрелковое оружие: боевики усилили обстрелы на Донбассе

На передовой вблизи Водяного противники совершили провокацию, в том числе два выстрела из ВОГ-25 и многочисленные — из стрелкового оружия.

Для 24-летнего военнослужащего с позывным Санчо, который уже здесь полгода, это обычное дело. По его словам, оккупант стреляет почти ежедневно, начиная с середины февраля.

В то же время украинские бойцы предполагают, что усиление обстрелов может быть связано с ротацией российских боевиков.

Вражеские позиции расположены близко, поэтому военные могут свободно наблюдать за их действиями.

Кроме того, бойцы говорят, что противник укрепляет свои позиции, и стреляет, в частности с РПГ и с АГС-17, по украинским, оставляя следы.

В свою очередь украинские военнослужащие соблюдают договоренности о прекращении огня и не стреляют первыми.

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Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пивденное боевики стреляли из запрещенных минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение и погиб.

Также противники совершили обстрелы вблизи Водяного и Богдановки.

Подробнее о нарушении режима тишины на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

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