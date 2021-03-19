Бойовики “ЛДНР” оголосили терміновий призов – розвідка

Терміновий призов на строкову службу розпочався на тимчасово окупованих територіях Донеччини і Луганщини.

Таку інформацію представили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що з початку цього тижня військові комісаріати так званих ЛНР і ДНР почали формувати списки осіб, яких буде призвано до кінця квітня.

– Росія продовжує посилювати агресивність антиукраїнської пропагандистської кампанії. Населенню на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини нав’язують відчуття загрози ескалації бойових дій Україною. Штучно створену напругу російська окупаційна влада використовує для забезпечення призову чоловіків віком 18-27 років на строкову військову службу.

Як зазначила речниця Міноборони Марія Сальнік, у такий спосіб бойовики намагаються зменшити неукомплектованість своїх підрозділів, причиною якої є небажання місцевого населення поповнювати лави окупаційних військ.

– РФ продовжує нарощувати бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та біля кордонів України, що свідчить про те, що держава-агресор не збирається виконувати узяті на себе зобов’язання та міжнародні домовленості.

Про те, що бойовики посилили обстріли на Донбасі, щоденно повідомляють з передової.

Українські бійці припускають, що це може бути пов’язане з ротацією російських бойовиків.

За минулу добу, 18 березня, на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню. Загинув один український військовий.

Українська сторона СЦКК повідомила про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.