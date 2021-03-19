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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Локдаун в Киеве: полный список ограничений

С 20 марта в Киеве усиливают карантин. КГГА обнародовала полный список запретов, которые будут действовать до 9 апреля в столице.

карантин в Україні

Так, во время жесткого карантина в Киеве будет запрещено:

  • проводить религиозные богослужения (если площадь в помещении составляет менее 10 кв. м на одного человека);
  • перевозить пассажиров на общественном транспорте, где заполняемость мест для сидения превышает 50%;
  • принимать посетителей в заведениях общественного питания (можно делать заказ на вынос или доставку на дом);
  • работа ТРЦ, детско-развлекательных центров, кроме продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 кв. м);
  • проводить культурные массовые мероприятия, кроме работы историко-культурных заповедников при условии соблюдения карантинных мероприятий;
  • посещать бассейны, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;
  • проводить все массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;
  • работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 до 6 часов, кроме предоставления услуг в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок;
  • посещать учебные заведения школьникам, кроме учеников дошкольного и специализированного образования и учеников 1-4 классов;
  • посещать учреждения социальной защиты (кроме членов семьи и родственников не чаще одного раза в неделю), в которых проживают граждане пожилого возраста, ветераны войны, люди с инвалидностью и тому подобное.
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В то же время государственным органам, предприятиям и организациям предлагают по возможности перевести работников на дистанционную работу.

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Коронавирус в Киеве

По состоянию на 19 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 210 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели 151 133 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах.

Подробнее о коронавирусе в Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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