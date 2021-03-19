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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Переход на летнее время: Кабмин может отменить перевод часов без решения Рады

Кабинет министров может отменить переход на летнее время после перевода часов, несмотря на то, что соответствующий законопроект отправили на доработку.

Переход на летнее время: Кабмин может отменить перевод часов без решения Рады

Об этом сообщила заместитель главы комитета, автор законопроекта и народный депутат Роксолана Пидласа.

— Постановление №509 О порядке исчисления времени является основанием для перехода времени. Теоретически Кабмин его может отменить, — отметила нардеп.

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По ее словам, авторы законопроекта планируют призвать Кабмин поступить таким образом. Однако самому законопроекту нужна доработка, на которую может понадобиться две недели. Нардеп отметила, что его рассмотрение будет уже после 28 марта.

Перевод часов на летнее время

Верховная Рада не приняла во втором чтении законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине, который мог отменить переход на летнее время. В связи с этим в ближайшее время авторы законопроекта должны его доработать.

Также авторы могут дополнить документ новой нормой. Речь идет о формировании графика рабочего дня в областях. Таким образом планируют дать возможность местным органам корректировать время рабочего дня. Например, работа в определенном регионе может начинаться на час раньше или позже. При этом в Украине будет действовать единое время.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

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