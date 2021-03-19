Перехід на літній час: Кабмін може скасувати переведення годинників без рішення Ради

Кабінет міністрів може скасувати перехід на літній час після переведення годинників, попри те, що відповідний законопроект відправили на доопрацювання.

Про це повідомила заступник глави комітету, автор законопроекту та народний депутат Роксолана Підласа.

– Постанова №509 Про порядок обчислення часу є підставою для переходу часу. Теоретично Кабмін може її скасувати, – зазначила нардеп.

За її словами, автори законопроекту планують закликати Кабмін вчинити таким чином. Однак самому законопроекту потрібна доробка, на яку може знадобитися два тижні. Нардеп зазначила, що його розгляд буде вже після 28 березня.

Переведення годинника на літній час

Верховна Рада не прийняла в другому читанні законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні, який міг скасувати перехід на літній час. У зв’язку з цим найближчим часом автори законопроекту повинні його доопрацювати.

Також автори можуть доповнити документ новою нормою. Йдеться про формування графіка робочого дня в областях. Таким чином планують дати можливість місцевим органам коригувати час робочого дня. Наприклад, робота в певному регіоні може починатися на годину раніше або пізніше. Водночас в Україні діятиме єдиний час.