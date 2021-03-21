Украинская политическая партия Слуга народа планирует инициировать внеочередное заседание Верховной Рады из-за протестов, которые произошли накануне возле Офиса президента.

В партии призывают провести расследование и изучить фото и видео протестов, чтобы установить, состоялся ли этот протест на заказ.

По мнению партии, мирные протесты нужны, однако также нужно защищать право граждан находиться на улице без вандализма.

Также в партии осуждают надругательство над символами Украины. Партия призывает установить инициаторов и участников вандализма под зданием Офиса президента и привлечь этих людей к ответственности.

Протесты 20 марта

Вечером 20 марта возле здания Офиса президента прошел митинг в поддержку Сергея Стерненко. Акция протеста началась мирно, однако вскоре некоторые участники митинга призвали подойти к зданию руководящего органа. Протестующие пришли на мирный митинг с красной краской, которую в результате пролили на стены Офиса президента, разбили стекла входной двери и подожгли табличку.

Протестующие выдвинули ряд требований к правительству страны. Митинг закончился громким салютом, который запустили прямо перед зданием Офиса президента. Большинство митингующих не нарушали порядок, однако предварительно, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, более десятка человек будут нести ответственность за хулиганство.

Источник: Слуга народа