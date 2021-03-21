Українська політична партія Слуга народу планує ініціювати позачергове засідання Верховної Ради через протести, які відбулися напередодні під Офісом президента.

У партії закликають провести розслідування та вивчити фото та відео з протестів, щоб встановити чи відбувся цей протест на замовлення.

На думку партії, мирні протести потрібні, проте також потрібно захищати право громадян перебувати на вулиці без вандалізму.

Також у партії засуджують наругу над символами України. Партія закликає встановити ініціаторів та учасників вандалізму під будівлею Офісу президента та притягнути цих людей до відповідальності.

Протести 20 березня

Увечері 20 березня біля будівлі Офісу президента пройшов мітинг на підтримку Сергія Стерненка. Акція протесту почалася мирно, проте згодом деякі учасники мітингу закликали підійти до будівлі керівного органу. Протестувальники прийшли на мирний мітинг з червоною фарбою, яку врешті пролили на стіни Офісу президента, розбили шибки вхідних дверей та підпалили табличку.

Протестувальники висунули низку вимог до уряду країни. Мітинг закінчився гучним салютом, який запустили прямо перед будівлею Офісу президента. Більшість мітингувальників не порушували порядок, проте попередньо, за словами заступника голови МВС Антона Геращенка, понад десяток осіб нестимуть відповідальність за хуліганство.

Джерело: Слуга народу