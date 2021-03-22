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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Акция сторонников Стерненко под ОП: Геращенко анонсировал новые задержания

Правоохранители готовят новые подозрения участникам акции протеста, которая прошла вечером 20 марта возле здания Офиса президента. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил Антон Геращенко — заместитель министра внутренних дел.

Офіс президента

По его словам, сейчас следователи пересматривают видеоматериалы и готовят еще несколько подозрений, которые будут подтверждены соответствующими доказательствами.

— Лицам, которые поджигали табличку, двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски о компенсации нанесенного ущерба.

В то же время он назвал сторонников Стерненко нацистами и скинхедами из-за надписей, которые они оставили на стенах. В частности из-за сокращения ACAB (All сops аre вastards), что в переводе означает все копы — сволочи.

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Протесты под зданием ОП

Вечером 20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили акцию протеста под зданием Офиса президента.

Сначала митинг проходил мирно, однако затем участники облили стены краской, оставили бранные надписи, выбили стекла на входных дверях, а также подожгли табличку с надписью Президент Украины.

Одного из них задержали и предъявили обвинения в хулиганстве.

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