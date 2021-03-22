Акція прихильників Стерненка під ОП: Геращенко анонсував нові затримання

Правоохоронці готують нові підозри учасникам акції протесту, яка пройшла увечері 20 березня біля будівлі Офісу президента. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив Антон Геращенко – заступник міністра внутрішніх справ.

За його словами, наразі слідчі передивляються відеоматеріали та готують ще кілька підозр, які будуть підтверджені відповідними доказами.

– Особам, які підпалювали табличку, двері, розбивали вікна, будуть пред’явлені також цивільні позови щодо компенсації завданих збитків.

Водночас він назвав прихильників Стерненко нацистами та скінхедами через надписи, які вони залишили на стінах. Зокрема через скорочення ACAB (All сops аre вastards), що у перекладі означає усі копи – сволота.

Протести під будівлею ОП

Увечері 20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували акцію протесту під будівлею Офісу президента.

Спочатку мітинг проходив мирно, однак потім учасники облили стіни фарбою, залишили лайливі надписи, вибили шибки на вхідних дверях, а також підпалили табличку з надписом Президент України.

Одного з них затримали та висунули звинувачення у хуліганстві.