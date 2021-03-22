Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит отмену перехода на летнее время

Стало известно, когда Верховная Рада рассмотрит законопроект, предусматривающий отмену перехода на летнее время.

Глава парламента Дмитрий Разумков заверил, что это произойдет не раньше 31 марта.

Отмечается, что народные депутаты не поддержали проект закона о летнем времени в Украине, и его отправили на повторное второе чтение.

— Эти изменения могут произойти, если будут приняты соответствующие законы. Если не ошибаюсь, дается десять дней для подготовки на повторное второе чтение, плюс — день в комитете, это — 31 марта. Только в эти сроки мы сможем рассмотреть этот законопроект, — сказал Разумков.

Спикер Верховной Рады добавил, что поддерживает отмену перехода на летнее время, но при условии доработки проекта закона в комитете по вопросам экономического развития.

Начиная с 1996 года, когда было принято соответствующее постановление Кабинета министров, Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября, а на летнее — в последнее воскресенье марта.

Проект закона о летнем времени

Законопроект №4201 Об исчислении времени в Украине, который отменяет переход на летнее время, Верховная Рада рассматривала 19 марта.

Большинство народных избранников не поддержали этот документ, в частности из-за отсутствия ряда уточнений.

Речь идет о формировании графика рабочего дня в областях Украины.

В то же время авторы документа предлагали, чтобы в Украине не переводили часы дважды в год — осенью и весной.

Поскольку закон предлагает установить единое время на всей территории Украины: Всемирное координированное время плюс 2.00 (UTC +2).