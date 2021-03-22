Разумков розповів, коли Рада розгляне скасування переходу на літній час

Стало відомо, коли Верховна Рада розгляне законопроект, який передбачає скасування переходу на літній час.

Голова парламенту Дмитро Разумков запевнив, що це станеться не раніше 31 березня.

Зазначається, що народні депутати не підтримали проект закону про літній час в Україні, і його відправили на повторне друге читання.

– Ці зміни можуть відбутися, якщо будуть ухвалені відповідні закони. Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс – день в комітеті, це – 31 березня. Лише в ці строки ми зможемо розглянути цей законопроект, – сказав Разумков.

Спікер Верховної Ради додав, що підтримує скасування переходу на літній час, але за умови доопрацювання проекту закону в комітеті з питань економічного розвитку.

Починаючи з 1996 року, коли було ухвалено відповідну постанову Кабінету міністрів, Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня, а на літній – в останню неділю березня.

Проект закону про літній час

Законопроект №4201 Про обчислення часу в Україні, який скасовує перехід на літній час, Верховна Рада розглядала 19 березня.

Більшість народних обранців не підтримали цей документ, зокрема через відсутність низки уточнень.

Йдеться про формування графіка робочого дня в областях України.

Водночас автори документу пропонували, щоб в Україні не переводили годинники двічі на рік – восени та навесні.

Оскільки закон пропонує встановити єдиний час на всій території України: Всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).