Україна прагне стати членом Європейського Союзу протягом 5-10 років – Шмигаль

Україна протягом п’яти-десяти років прагне стати членом Європейського Союзу. Але процес залежить не лише від бажання українців, але і від 27 інших країн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

– Наше бажання протягом п’яти-десяти років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн. Те саме стосується й НАТО. Україна прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з ним, – зазначив очільник уряду.

Також Денис Шмигаль назвав дві причини, чому Україна досі не стала членом ЄС. На його думку, це запровадження європейських стандратів, над якими ще працюють і країні. Ще однією перепоною можуть бути країни, які скептично ставляться до подальшого розширення Євросоюзу.

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Водночас президент Володимир Зеленський ще у жовтні минулого року заявив, що Україна прагне не просто членства в Євросоюзі, а бути рівноправним учасником об’єднання європейських держав.

Тим часом у лютому цього року Європейський парламент визнав досягнення України на її шляху до євроатлантичної інтеграції. Також Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію, яка була підписана ще навесні 2014 року.