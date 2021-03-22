В Украине зафиксировали 495 незначительных побочных реакций после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

— У нас менее 0,5% любых побочных реакций от вакцинации – 111 тыс. человек провакцинировано и 495 незначительных реакций, — сказал он.

Министр также добавил, что в Украине планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от коронавируса.

— Компенсация может быть в результате причиненного ущерба в следствие вакцинации. Например, если вакцинация приведет к какому-то заболеванию, вследствие чего будет установлена инвалидность. Нужно будет осуществить выплаты этому человеку помимо лечения за счет государства, — рассказал Степанов.

Тем временем Украина перешла ко второму этапу вакцинации населения против коронавируса, в стране продолжают расширять перечень граждан, которым будут проводить прививки.

В Украине уже сделали 111 025 прививок, из которых 2 715 — за последние сутки. Только один человек получил две дозы вакцины.