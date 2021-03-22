Венецианская комиссия дала заключение по закону о реформе КСУ

Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положениям законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Комиссия положительно оценила положения об улучшении доступа граждан в Конституционный суд с жалобами. В частности, они содержат возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде.

Также Венецианская комиссия положительно оценила предложение четко определить границы полномочий КСУ, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в установленном порядке.

В то же время Венецианская комиссия высказала ряд предложений по:

введению градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ;

конкурсному отбору судей КСУ с привлечением международных экспертов;

кругу лиц, имеющих право инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ, в частности включив в перечень этих лиц НАПК;

возможности пересмотра решений КСУ в случае привлечения судьи к уголовной ответственности, связанной с принятием этого решения.

Венецианская комиссия в заключении отдельно акцентировала внимание на своей рекомендации КСУ проявить сдержанность в случае обжалования этого закона и предоставить письменные предложения по возможному совершенствованию его положений.

В конце января Венецианская комиссия получила письмо от председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Спикер парламента попросил Комиссию оценить два законопроекта о деятельности Конституционного суда.

Главу парламента интересует мнение Комиссии относительно законопроектов О конституционном порядке и О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины.