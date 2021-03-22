Венеційська комісія надала висновок щодо закону про реформу КСУ

Венеційська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроект та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.

Комісія позитивно оцінила положення про покращення доступу громадян до Конституційного суду зі скаргами. Зокрема вони містять можливість подання скарг та обміну кореспонденцією в електронному вигляді.

Також Венеційська комісія схвально оцінила пропозицію чітко визначити межі повноважень КСУ, заборонивши йому визнавати неконституційними закони, які не були оскаржені у встановленому порядку.

Водночас Венеційська комісія висловила низку пропозицій щодо:

запровадження градації видів дисциплінарних стягнень для суддів КСУ;

конкурсного відбору суддів КСУ із залученням міжнародних експертів;

кола осіб, які матимуть право ініціювати дисциплінарні провадження щодо суддів КСУ, зокрема включивши в перелік цих осіб НАЗК;

можливості перегляду рішень КСУ у разі притягнення судді до кримінальної відповідальності, пов’язаної з ухваленням цього рішення.

Венеційська комісія у висновку окремо наголосила на своїй рекомендації КСУ проявити стриманість у разі оскарження цього закону та надати письмові пропозиції щодо можливого удосконалення його положень.

У кінці січня Венеціанська комісія отримала лист від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікер парламенту попросив Комісію оцінити два законопроекти про діяльність Конституційного суду.

Главу парламенту цікавить думка Комісії стосовно законопроектів Про конституційний порядок та Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України.