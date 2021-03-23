Бывший политзаключенный Жемчугов рассказал, кого коснется закон о коллаборационизме

Ветеран российско-украинской войны, политзаключенный и герой Украины Владимир Жемчугов рассказал о законопроекте, касающегося коллаборационистов на Донбассе.

Вместе с депутатами разрабатывать важный документ помогала комиссия при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, в состав которой вошел Владимир.

Одним из главных моментов является то, кого именно будет касаться закон о коллаборационизме.

Перейти на сторону сепаратистов

Комиссия при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий занимается рассмотрением заявлений от граждан, которые находились в плену.

От ее решения зависит, может ли гражданин претендовать на государственную помощь.

— Мне часто объясняли “Ой, я пошел на войну, потому что хотел прокормить свою семью”. Ты пошел на войну убивать украинских военных, медиков, правозащитников. Чем ты отличаешься от любого другого бандита?

С другой стороны, не нужно забывать о пытках, которые бесспорно влияют на решение встать в ряды сепаратистов.

Владимир Жемчугов отметил, что есть четкая разница, на что пленный может согласиться после пыток.

— Те люди, которые сидели со мной в плену, рассказывали о пытках. Но я знаю одно: если под воздействием пыток ты подписал какой-то документ и потом признался в этом — это не проблема. Но если после пыток ты пошел убивать людей, никаких объяснений не нужно.

Кого коснется закон

Как отметил Владимир Жемчугов, будущий закон о коллаборационизме будет действовать исключительно в отношении тех, кто добровольно присоединился к боевикам.

В частности, речь идет о:

Военных всех уровней. Представителей правоохранительной системы всех уровней. Представителей государственных органов власти и предприятий на руководящих должностях.

Более того, именно эти категории населения на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины первыми в обязательном порядке получили российские паспорта.

— Все, кто прошел армию, работал в правоохранительных органах или на руководящих должностях в госструктурах — это коллаборанты. Начиная с 2014-2015 годов, у боевиков действовала своя традиция. Нужно было доказать, что ты служишь России. И готов за нее убивать.

Владимир уточнил, что часто это объяснялось обычной логикой: если тот или иной человек молча мог предать Украину, хотя давал присягу, точно так же сможет предать и “республику”.

По предварительным подсчетам, только в Луганской области насчитали около 50 тыс. граждан, подпадающих под выше перечисленные категории. В Донецкой области эта цифра несколько выше.

Коллаборанты пойдут за армией

Владимир Жемчугов выразил надежду, что Донбасс ожидает такая же участь, как и во многих странах Восточной Европы (когда-то — соцлагеря) в последние годы существования Советского Союза.

Главным условием остается лишь принудительный вывод российских войск с территории Донетчины и Луганщины.

— Подошел бы сценарий Афганистана или ГДР. Как только СССР обанкротился, он сразу вывел свои войска с территории этих стран. И колоборанты пошли за армией, потому что боялись. Те, кто не боялись и знали, что ни в чем не виноваты, остались на месте. То же самое произойдет и с Донбассом.

Сейчас в районе ООС на Донбассе уже несколько месяцев фиксируют обострение.

Только за прошедшую неделю в результате провокаций боевиков погибли три украинских военнослужащих.

18 марта украинский военный погиб в районе Южного, 19 марта еще один военнослужащий погиб у Водяного.

20 марта недалеко от поселка Шумы погиб третий украинский военный. Он попал под обстрел со стороны боевиков и умер во время эвакуации в госпиталь.

Фото: Владимир Жемчугов