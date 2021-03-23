Колишній політв’язень Жемчугов розповів, кого стосуватиметься закон про колабораціонізм

Ветеран російсько-української війни, політв’язень і герой України Володимир Жемчугов розповів про законопроект, що стосується колабораціоністів на Донбасі.

Разом із депутатами розробляти важливий документ допомагала комісія при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, до складу якої увійшов Володимир.

Одним із найголовніших моментів є те, кого саме стосуватиметься закон про колабораціонізм.

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Комісія при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій займається розглядом заяв від громадян, які перебували в полоні.

Від її рішення залежить, чи може громадянин претендувати на державну допомогу.

– Мені часто пояснювали “Ой, я пішов на війну, бо хотів прогодувати свою родину”. Ти пішов на війну вбивати українських військових, медиків, правозахисників. Чим ти відрізняєшся від будь-якого іншого бандита?

З іншого боку, не потрібно забувати про катування, які безперечно впливають на рішення стати до лав сепаратистів.

Володимир Жемчугов зауважив, що є чітка різниця, на що полонений може погодитися після катувань.

– Ті люди, які сиділи зі мною в полоні, розповідали про катування. Але я знаю одне: якщо під впливом катувань ти підписав якийсь документ і потім зізнався у цьому – це не проблема. Але якщо після катувань ти пішов вбивати людей, жодних пояснень не потрібно.

Кого стосуватиметься закон

Як зазначив Володимир Жемчугов, майбутній закон про колабораціонізм діятиме виключно щодо тих, хто добровільно приєднався до бойовиків.

Зокрема, йдеться про:

Військових усіх рівнів. Представників правоохоронної системи всіх рівнів. Представників державних органів влади і підприємств на керівних посадах.

Більше того, саме ці категорії населення на окупованих територіях Донеччини і Луганщини першими в обов’язковому порядку отримали російські паспорти.

– Всі, хто пройшов армію, працював у правоохоронних органах або на керівних посадах у держструктурах – це колаборанти. Починаючи з 2014-2015 років, у бойовиків діяла своя традиція. Потрібно було довести, що ти служиш Росії. І готовий за неї вбивати.

Володимир уточнив, що часто це пояснювалося звичайною логікою: якщо та чи інша людина мовчки могла зрадити Україну, хоча давала присягу, точно так само зможе зрадити і “республіку”.

За попередніми підрахунками, лише в Луганській області нарахували близько 50 тис. громадян, що підпадають під вище перераховані категорії. На Донеччині ця цифра дещо вища.

Колаборанти підуть за армією

Володимир Жемчугов висловив надію, що Донбас очікує така ж доля, як і в багатьох країнах Східної Європи (колись – соцтабору) в останні роки існування Радянського Союзу.

Головною умовою залишається лише примусове виведення російських військ з території Донеччини і Луганщини.

– Підійшов би сценарій Афганістану або НДР. Щойно СРСР обанкротився, він одразу вивів свої війська з території цих країн. І колоборанти пішли за армією, тому що боялися. Ті, хто не боялися і знали, що ні в чому не винні, залишилися на місці. Те ж саме відбудеться і з Донбасом.

Наразі в районі ООС на Донбасі вже декілька місяців фіксують загострення.

Тільки за минулий тиждень внаслідок провокацій бойовиків загинуло три українських військовослужбовці.

18 березня український військовий загинув у районі Південного, 19 березня ще один військовослужбовець загинув біля Водяного.

20 березня неподалік селища Шуми загинув третій український військовий. Він потрапив під обстріл з боку бойовиків і помер під час евакуації до шпиталю.

Фото: Володимир Жемчугов