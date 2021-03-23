Киевский городской центр занятости назвал вакансии с самой большой зарплатой в столице и объявил список самых востребованных профессий.

По состоянию на 1 марта 2021 года наиболее оплачиваемыми являются должности руководителей, IT-специалистов и риэлторов.

Например, за работу руководителя департамента предлагали 50 тыс. грн в месяц, а инженера-программиста — 36 969 грн.

Третье и четвертое места заняли вакансии специалиста по корпоративному управлению (35 тыс. грн) и риэлтора (25 тыс. грн).

В тоже время средний размер заработной платы, которую предлагает Киевский городской центр занятости, составляет 9 300 грн в месяц.

Среди наиболее востребованных специалистов оказались:

воспитатели;

медсестры;

оценщики-эксперты;

бухгалтеры;

инструкторы по физкультуре;

электромеханики;

техники;

лаборанты;

работники сферы торговли и услуг,

электромонтеры;

слесари;

электрогазосварщики;

рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин;

дворники;

уборщики;

грузчики;

подсобные рабочие и другие.

По данным КГЦЗ, нагрузка на одну вакансию в столице составляет два человека на место.

Больше всего претендентов на одно рабочее место зафиксировано в IT-сфере — 25 человек.

Сотрудники центра заметили определенный дисбаланс на рынке вакансий, ищут работу в основном квалифицированные специалисты с высшим образованием, а город нуждается в людях рабочих профессий.

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что с начала 2021 в Украине почти вдвое возросло количество сотрудников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.

Больше всего случаев задержки выплат зафиксировано в сфере строительства.

Источник: КГЦЗ