Киевский городской центр занятости назвал вакансии с самой большой зарплатой в столице и объявил список самых востребованных профессий.
По состоянию на 1 марта 2021 года наиболее оплачиваемыми являются должности руководителей, IT-специалистов и риэлторов.
Например, за работу руководителя департамента предлагали 50 тыс. грн в месяц, а инженера-программиста — 36 969 грн.
Третье и четвертое места заняли вакансии специалиста по корпоративному управлению (35 тыс. грн) и риэлтора (25 тыс. грн).
В тоже время средний размер заработной платы, которую предлагает Киевский городской центр занятости, составляет 9 300 грн в месяц.
Среди наиболее востребованных специалистов оказались:
- воспитатели;
- медсестры;
- оценщики-эксперты;
- бухгалтеры;
- инструкторы по физкультуре;
- электромеханики;
- техники;
- лаборанты;
- работники сферы торговли и услуг,
- электромонтеры;
- слесари;
- электрогазосварщики;
- рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин;
- дворники;
- уборщики;
- грузчики;
- подсобные рабочие и другие.
По данным КГЦЗ, нагрузка на одну вакансию в столице составляет два человека на место.
Больше всего претендентов на одно рабочее место зафиксировано в IT-сфере — 25 человек.
Сотрудники центра заметили определенный дисбаланс на рынке вакансий, ищут работу в основном квалифицированные специалисты с высшим образованием, а город нуждается в людях рабочих профессий.
В Государственной службе статистики Украины сообщили, что с начала 2021 в Украине почти вдвое возросло количество сотрудников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.
Больше всего случаев задержки выплат зафиксировано в сфере строительства.
Источник: КГЦЗ