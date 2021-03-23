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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Кому в Киеве платят больше: рейтинг самых востребованных профессий

Киевский городской центр занятости назвал вакансии с самой большой зарплатой в столице и объявил список самых востребованных профессий.

офіс, жінка, робота

По состоянию на 1 марта 2021 года наиболее оплачиваемыми являются должности руководителей, IT-специалистов и риэлторов.

Например, за работу руководителя департамента предлагали 50 тыс. грн в месяц, а инженера-программиста — 36 969 грн.

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Третье и четвертое места заняли вакансии специалиста по корпоративному управлению (35 тыс. грн) и риэлтора (25 тыс. грн).

В тоже время средний размер заработной платы, которую предлагает Киевский городской центр занятости, составляет 9 300 грн в месяц.

Среди наиболее востребованных специалистов оказались:

  • воспитатели;
  • медсестры;
  • оценщики-эксперты;
  • бухгалтеры;
  • инструкторы по физкультуре;
  • электромеханики;
  • техники;
  • лаборанты;
  • работники сферы торговли и услуг,
  • электромонтеры;
  • слесари;
  • электрогазосварщики;
  • рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин;
  • дворники;
  • уборщики;
  • грузчики;
  • подсобные рабочие и другие.

По данным КГЦЗ, нагрузка на одну вакансию в столице составляет два человека на место.

Больше всего претендентов на одно рабочее место зафиксировано в IT-сфере — 25 человек.

Сотрудники центра заметили определенный дисбаланс на рынке вакансий, ищут работу в основном квалифицированные специалисты с высшим образованием, а город нуждается в людях рабочих профессий.

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что с начала 2021 в Украине почти вдвое возросло количество сотрудников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.

Больше всего случаев задержки выплат зафиксировано в сфере строительства.

Источник: КГЦЗ

Фото: Pixabay

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