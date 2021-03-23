Київський міський центр зайнятості назвав вакансії із найбільшою зарплатою у столиці та оголосив список найбільш затребуваних професій.
Станом на 1 березня 2021 року найбільш оплачуваними є посади керівників, IT-фахівців та ріелторів.
Наприклад, за роботу керівника департаменту пропонували 50 тис. грн за місяць, а інженера-програміста – 36 969 грн.
Третє та четверте місця посіли вакансії спеціаліста з корпоративного управління (35 тис. грн) та ріелтора (25 тис. грн).
Водночас середній розмір заробітної плати, яку пропонує Київський міський центр зайнятості, становить 9 300 грн на місяць.
Серед найбільш затребуваних фахівців опинились:
- вихователі;
- медсестри;
- оцінювачі-експерти;
- бухгалтери;
- інструктори з фізкультури;
- електромеханіки;
- техніки;
- лаборанти;
- працівники сфери торгівлі та послуг,
- електромонтери;
- слюсарі;
- електрогазозварювальники;
- робітники з обслуговування та експлуатації обладнання та машин;
- двірники;
- прибиральники;
- вантажники;
- підсобні робітники та інші.
За даними КМЦЗ, навантаження на одну вакансію у столиці становить дві особи на місце.
Найбільше претендентів на одне робоче місце виявлено у IT-сфері – 25 осіб.
Фахівці центру помітили певний дисбаланс на ринку вакансій, шукають роботу здебільшого кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, натомість місто потребує працівників робітничих професій.
У Державній службі статистики України повідомили, що на початку 2021 року в Україні майже вдвічі зросла кількість працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату.
Найбільше випадків затримки виплат зафіксовано у сфері будівництва.
Джерело: КМЦЗ