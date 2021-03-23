Київський міський центр зайнятості назвав вакансії із найбільшою зарплатою у столиці та оголосив список найбільш затребуваних професій.

Станом на 1 березня 2021 року найбільш оплачуваними є посади керівників, IT-фахівців та ріелторів.

Наприклад, за роботу керівника департаменту пропонували 50 тис. грн за місяць, а інженера-програміста – 36 969 грн.

Третє та четверте місця посіли вакансії спеціаліста з корпоративного управління (35 тис. грн) та ріелтора (25 тис. грн).

Водночас середній розмір заробітної плати, яку пропонує Київський міський центр зайнятості, становить 9 300 грн на місяць.

Серед найбільш затребуваних фахівців опинились:

вихователі;

медсестри;

оцінювачі-експерти;

бухгалтери;

інструктори з фізкультури;

електромеханіки;

техніки;

лаборанти;

працівники сфери торгівлі та послуг,

електромонтери;

слюсарі;

електрогазозварювальники;

робітники з обслуговування та експлуатації обладнання та машин;

двірники;

прибиральники;

вантажники;

підсобні робітники та інші.

За даними КМЦЗ, навантаження на одну вакансію у столиці становить дві особи на місце.

Найбільше претендентів на одне робоче місце виявлено у IT-сфері – 25 осіб.

Фахівці центру помітили певний дисбаланс на ринку вакансій, шукають роботу здебільшого кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, натомість місто потребує працівників робітничих професій.

У Державній службі статистики України повідомили, що на початку 2021 року в Україні майже вдвічі зросла кількість працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату.

Найбільше випадків затримки виплат зафіксовано у сфері будівництва.

Джерело: КМЦЗ