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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Кому в Києві платять більше: рейтинг найзатребуваніших професій

Київський міський центр зайнятості назвав вакансії із найбільшою зарплатою у столиці та оголосив список найбільш затребуваних професій.

офіс, жінка, робота

Станом на 1 березня 2021 року найбільш оплачуваними є посади керівників, IT-фахівців та ріелторів.

Наприклад, за роботу керівника департаменту пропонували 50 тис. грн за місяць, а інженера-програміста – 36 969 грн.

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Третє та четверте місця посіли вакансії спеціаліста з корпоративного управління (35 тис. грн) та ріелтора (25 тис. грн).

Водночас середній розмір заробітної плати, яку пропонує Київський міський центр зайнятості, становить 9 300 грн на місяць.

Серед найбільш затребуваних фахівців опинились: 

  • вихователі;
  • медсестри;
  • оцінювачі-експерти; 
  • бухгалтери;
  • інструктори з фізкультури;
  • електромеханіки;
  • техніки;
  • лаборанти;
  • працівники сфери торгівлі та послуг, 
  • електромонтери; 
  • слюсарі;
  • електрогазозварювальники;
  • робітники з обслуговування та експлуатації обладнання та машин;
  • двірники;
  • прибиральники;
  • вантажники;
  • підсобні робітники та інші.

За даними КМЦЗ, навантаження на одну вакансію у столиці становить дві особи на місце.

Найбільше претендентів на одне робоче місце виявлено у IT-сфері – 25 осіб.

Фахівці центру помітили певний дисбаланс на ринку вакансій, шукають роботу здебільшого кваліфіковані спеціалісти з вищою освітою, натомість місто потребує працівників робітничих професій.

У Державній службі статистики України повідомили, що на початку 2021 року в Україні майже вдвічі зросла кількість працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату.

Найбільше випадків затримки виплат зафіксовано у сфері будівництва.

Джерело: КМЦЗ

Фото: Pixabay

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