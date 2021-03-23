С мая для населения будет доступен годовой тариф на газ. Нафтогаз завершил разработку соответствующего решения, преимуществами которого смогут воспользоваться все бытовые потребители.

Годовой тариф на газ предусматривает, что бытовые потребители смогут покупать природный газ в течение года по фиксированной цене, которую поставщики не смогут менять в течение года.

Также годовой тариф, который вводят для защиты населения от колебания цен на газ, будут предоставлять по умолчанию все газоснабжающие компании. Но каждый потребитель сможет менять этот тарифный план на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

— Преимущества годового тарифа и его гибкость уже оценили потребители Нафтогаза. Время масштабировать этот опыт на всю страну. Сейчас завершается работа над новыми предложениями для домохозяйств, которые будут доступны с начала мая, — отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Кроме того, Нафтогаз готов предоставить возможность покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

В начале марта Нацкомиссия предварительно одобрила решение о годовом тарифе на газ с 1 мая.

Он предусматривает, что все поставщики газа должны до 25 апреля сообщить потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года — до 30 апреля 2022-го, и опубликовать ее на своих сайтах.

Источник: Нафтогаз