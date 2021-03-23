З травня для населення буде доступний річний тариф на газ. Нафтогаз завершив розроблення відповідного рішення, перевагами якого зможуть скористатися усі побутові споживачі.

Річний тариф на газ передбачає, що побутові споживачі зможуть купувати природній газ протягом року за фіксованою ціною, яку постачальники не зможуть змінювати протягом року.

Також річний тариф, який запроваджують для захисту населення від коливання цін на газ, надаватимуть за замовчуванням усі газопостачальні компанії. Але кожен споживач зможе змінювати цей тарифний план на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу.

– Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі Нафтогазу. Час масштабувати цей досвід на всю країну. Наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня, – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Крім того, Нафтогаз готовий надати можливість купувати газ постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

На початку березня Нацкомісія попередньо схвалила рішення про річний тариф на газ з 1 травня.

Він передбачає, що усі постачальники газу повинні до 25 квітня повідомити споживачам ціну на природний газ, яка буде діяти протягом року – до 30 квітня 2022-го, та опублікувати її на своїх сайтах.

Джерело: Нафтогаз