22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.
Согласно постановлению Кабинета министров №230, в красной зоне карантина теперь запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты.
Определение территорий общего пользования прописано в законе О благоустройстве населенных пунктов, и, соответственно, в тех местах нельзя быть без маски.
Где запрещено находиться без маски:
- парки культуры и отдыха;
- памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие парки;
- рекреационные зоны;
- сады;
- скверы;
- памятники культурного и исторического наследия;
- майданы, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища.
Кроме этого, сейчас в Украине запрещено находиться без маски в любых магазинах и в общественном транспорте.
За пребывание без маски украинцев будут штрафовать от 170 до 255 грн.
Распределение по зонам
По состоянию на 23 марта 2021 года в восьми областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.
Какие области попали в красную зону карантина, читайте на сайте Факты ICTV.