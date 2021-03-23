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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Улицы, парки и детские площадки: где в Украине обязали носить маски

22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

коронавірус карантин

Согласно постановлению Кабинета министров №230, в красной зоне карантина теперь запрещено находиться на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты.

Определение территорий общего пользования прописано в законе О благоустройстве населенных пунктов, и, соответственно, в тех местах нельзя быть без маски.

Где запрещено находиться без маски:

  • парки культуры и отдыха;
  • памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие парки;
  • рекреационные зоны;
  • сады;
  • скверы;
  • памятники культурного и исторического наследия;
  • майданы, площади, бульвары, проспекты;
  • улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
  • пляжи;
  • кладбища.
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Кроме этого, сейчас в Украине запрещено находиться без маски в любых магазинах и в общественном транспорте.

За пребывание без маски украинцев будут штрафовать от 170 до 255 грн.

Распределение по зонам

По состоянию на 23 марта 2021 года в восьми областях Украины и в Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

Какие области попали в красную зону карантина, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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