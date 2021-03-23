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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Вулиці, парки і дитячі майданчики: де в Україні забов’язали носити маски

22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.

коронавірус карантин

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 230, у червоній зоні карантину тепер заборонено перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту.

Визначення територій загального користування прописано в законі Про благоустрій населених пунктів, і, відповідно, там не можна бути без маски.

Де заборонено перебувати без маски: 

  • парки культури та відпочинку;
  • пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші парки;
  • рекреаційні зони;
  • сади;
  • сквери;
  • пам’ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища.
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Окрім цього, наразі в Україні заборонено перебувати без маски у будь-яких магазинах та у громадському транспорті.

За перебування без маски українців штрафуватимуть від 170 до 255 грн.

Розподіл за зонами

Станом на 23 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Які області потрапили до червоної зони карантину, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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