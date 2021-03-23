22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.
Згідно з постановою Кабінету міністрів № 230, у червоній зоні карантину тепер заборонено перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту.
Визначення територій загального користування прописано в законі Про благоустрій населених пунктів, і, відповідно, там не можна бути без маски.
Де заборонено перебувати без маски:
- парки культури та відпочинку;
- пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші парки;
- рекреаційні зони;
- сади;
- сквери;
- пам’ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища.
Окрім цього, наразі в Україні заборонено перебувати без маски у будь-яких магазинах та у громадському транспорті.
За перебування без маски українців штрафуватимуть від 170 до 255 грн.
Розподіл за зонами
Станом на 23 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.
Які області потрапили до червоної зони карантину, читайте на сайті Факти ICTV.