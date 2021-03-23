22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.

Згідно з постановою Кабінету міністрів № 230, у червоній зоні карантину тепер заборонено перебувати на територіях загального користування без одягнених засобів індивідуального захисту.

Визначення територій загального користування прописано в законі Про благоустрій населених пунктів, і, відповідно, там не можна бути без маски.

Де заборонено перебувати без маски:

парки культури та відпочинку;

пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші парки;

рекреаційні зони;

сади;

сквери;

пам’ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища.

Окрім цього, наразі в Україні заборонено перебувати без маски у будь-яких магазинах та у громадському транспорті.

За перебування без маски українців штрафуватимуть від 170 до 255 грн.

Розподіл за зонами

Станом на 23 березня 2021 року у восьми областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

Які області потрапили до червоної зони карантину, читайте на сайті Факти ICTV.