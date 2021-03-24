В регионах, входящих в красную зону карантина, необходимо носить маски на улице только при условии невозможности соблюдения социальной дистанции. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил Владимир Бондаренко — секретарь Киевского городского совета и заместитель мэра Киева.

Бондаренко отметил, что 24 марта Министерство здоровья Украины дало разъяснение, что маски можно не надевать на улице, если есть возможность сохранять расстояние.

— То есть когда мы говорим о том, что невозможно находиться от другого человека на расстоянии не менее 1,5 метра, тогда мы обязаны воспользоваться средством индивидуальной защиты.

Масочный режим на улицах

22 марта Кабинет министров издал постановление № 230. Согласно документу, в населенных пунктах, входящих в красную зону карантина, необходимо носить защитные маски в общественных местах.

Это касается улиц, транспортных остановок, детских площадок и тому подобное.