У регіонах, які входять до червоної зони карантину, необхідно носити маски на вулиці лише за умови неможливості дотримання соціальної дистанції. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив Володимир Бондаренко – секретар Київської міської ради та заступник мера Києва.

Бондаренко зазначив, що 24 березня Міністерство здоров’я України дало роз’яснення, що маски можна не одягати на вулиці, якщо є можливість зберігати відстань.

– Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані щонайменше 1,5 метра, тоді ми зобов’язані скористатися засобом індивідуального захисту.

Масковий режим на вулицях

22 березня Кабінет міністрів видав постанову № 230. Відповідно до документа, у населених пунктах, що входять у червону зону карантину, необхідно носити захисні маски у громадських місцях.

Це стосується вулиць, транспортних зупинок, дитячих майданчиків тощо.