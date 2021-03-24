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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Маски на вулиці потрібні лише у разі недотримання дистанції – КМДА

У регіонах, які входять до червоної зони карантину, необхідно носити маски на вулиці лише за умови неможливості дотримання соціальної дистанції. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив Володимир Бондаренко – секретар Київської міської ради та заступник мера Києва.

женщина в маске

Бондаренко зазначив, що 24 березня Міністерство здоров’я України дало роз’яснення, що маски можна не одягати на вулиці, якщо є можливість зберігати відстань.

– Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані щонайменше 1,5 метра, тоді ми зобов’язані скористатися засобом індивідуального захисту.

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Масковий режим на вулицях

22 березня Кабінет міністрів видав постанову № 230. Відповідно до документа, у населених пунктах, що входять у червону зону карантину, необхідно носити захисні маски у громадських місцях.

Це стосується вулиць, транспортних зупинок, дитячих майданчиків тощо.

Фото: Depositphotos

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