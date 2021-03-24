Новые мутации Covid-19 грозят высокой смертностью в Украине — Радуцкий

Попадание в Украину новой мутации коронавируса, в частности южноафриканского штамма, может вызвать еще большую смертность среди инфицированных Covid-19.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий.

— Вчера в Литве были зафиксированы первые два случая южноафриканского штамма. Если новая мутация коронавируса попадет на территорию Украины, это может привести к еще большему росту уровня смертности, — написал он в соцсети.

По его мнению, последние решения правительства, согласно которым каждый, кто въезжает на территорию Украины, должен показать негативный ПЦР-тест, а также запрет находиться без масок даже на улице, остановит распространение вируса.

— Мероприятия вполне оправданы, учитывая стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации, — подытожил нардеп.

22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

В Нацполиции объяснили, что за отсутствие маски будут штрафовать только после игнорирования предупреждения.

Размер штрафа — от 170 до 255 грн.

Источник: Михайло Радуцький