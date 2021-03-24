Нові мутації Covid-19 загрожують високою смертністю в Україні – Радуцький

Потрапляння в Україну нової мутації коронавірусу, зокрема південно-африканського штаму, може спричинити ще більшу смертність серед інфікованих Covid-19.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат Михайло Радуцький.

– Вчора у Литві були зафіксовані перші два випадки південно-африканського штаму. Якщо нова мутація коронавірусу потрапить на територію України, це може призвести до ще більшого зростання рівня смертності, – написав він у соцмережі.

На його думку, останні рішення уряду, згідно з якими кожен, хто в’їжджає на територію України, повинен надати негативний ПЛР-тест, а також заборона перебувати без масок навіть на вулиці, зупинить поширення вірусу.

– Заходи цілком виправдані, враховуючи стрімке погіршення епідеміологічної ситуації, – підсумував нардеп.

22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.

У Нацполіції пояснили, що за відсутність маски штрафуватимуть лише після ігнорування попередження.

Розмір штрафу – від 170 до 255 грн.

Джерело: Михайло Радуцький