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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В полиции объяснили, когда будут штрафовать за отсутствие маски

За отсутствие маски в общественных местах полицейские штрафовать будут только после игнорирования предупреждения.

дівчина у масці

Об этом сообщил начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

— Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать, — сказал он.

За пребывание без маски украинцев будуть штрафовать от 170 до 255 грн.

22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

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В красной зоне запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

Подробнее о том, где нужно быть в масках читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: Pexels

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