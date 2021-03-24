За отсутствие маски в общественных местах полицейские штрафовать будут только после игнорирования предупреждения.

Об этом сообщил начальник отдела обеспечения онлайн-коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

— Сразу никто не будет штрафовать. Сначала полицейские будут проводить профилактическую беседу, почему важен масочный режим. Если будет непонимание со стороны граждан, то, конечно, тогда могут штрафовать, — сказал он.

За пребывание без маски украинцев будуть штрафовать от 170 до 255 грн.

22 марта Кабмин ввел обязательный масочный режим в общественных местах в красной зоне карантина.

В красной зоне запрещается пребывание на территориях общего пользования без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот.

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