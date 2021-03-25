Служба безпеки України вручила підозру колишньому нардепу Семену Семенченку та Євгену Шевченку. Останній відомий як “позаштатний агент НАБУ”.

За версією слідства, вони є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Крім Семена Семенченка та Євгена Шевченка, у контролі та координації воєнізованого збройного формування підозрюють ще 13 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях.

Діяльність так званої приватної військової компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Підготовка членів ПВК відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю та навичок військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном.

Окремо слідчі отримали дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між ПВК та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати постачання зброї до цих країн.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Співробітники СБУ провели близько 80 обшуків за адресами офісного приміщення, місць проживання, тимчасового перебування та тренування фігурантів справи у столиці, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

чотири підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

дві автоматичні гвинтівки;

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

сім помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та шість тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин тощо.

Також вилучено фінансову документацію та чорнові записи щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.